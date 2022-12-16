РФ договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива – МИД

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Россия прорабатывает вопрос о введении безвизового режима практически со всеми странами Персидского залива, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, это коснется в том числе Бахрейна и Саудовской Аравии.

"У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся", – подчеркнул Богданов.

В начале декабря заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия проводит работу со многими государствами в области установления безвизового режима.

До этого поступала информация, что Грузия может ввести визовый режим для жителей России. По словам президента страны Саломе Зурабишвили, решение по этому вопросу будут принимать грузинские власти.

Кроме того, РФ продлила безвизовый режим для граждан Украины с 1 января 2023. По мнению властей России, запрет мог бы негативно сказаться на беженцах с украинской стороны, которые намерены прибыть в РФ с целью получения гуманитарной помощи.



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