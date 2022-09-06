В МИД РФ назвали сроки сохранения безвизового режима для граждан Украины

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Граждане Украины смогут въезжать на территорию России без получения визы до 1 января 2023 года, в настоящее время обсуждаются ответные меры на введение Киевом визового режима, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Вопрос наших ответных мер в настоящее время обсуждается. При этом мы обязаны учитывать целый ряд факторов, в том числе гуманитарных", – сообщил он РИА Новости.

По словам замглавы российского МИД, при принятии решения необходимо учитывать ситуацию с беженцами, а также с теми, кто имеет проживающих в РФ родственников.

Уточняется, что межправсоглашение о безвизовых поездках между Россией и Украиной прекратит свое действие с начала следующего года.

Ранее Украина приняла решение о введении визового режима для россиян. При этом депутаты Госдумы РФ заявили об отсутствии необходимости симметричных мер. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что России не стоит принимать ответные меры на введение Украиной виз. Он назвал украинский народ братским для россиян.

Отношения России и Украины осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

