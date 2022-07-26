Россия пока не будет вводить визы для граждан Украины – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МИД РФ анализирует последствия введения визового режима для въезда россиян на Украину, но аналогичного решения для украинцев Москва пока не принимала. Об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Он отметил, что в министерстве приступили к анализу ситуации в связи с решением Киева с 1 июля частично приостановить, а с 1 января 2023 года - полностью прекратить действие соглашения 1997 года, которое позволяет гражданам России и Украины совершать взаимные поездки без виз, с точки зрения его возможного влияния на и без того ужесточившиеся в последние годы правила въезда россиян на Украину.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля.

Позднее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что кабмин должен 17 июня принять соответствующее решение о расторжении соглашения с РФ про безвизовые поездки на Украину.

В свою очередь, депутаты Госдумы РФ заявили об отсутствии необходимости симметричных мер в отношении Украины после ее решения ввести визовый режим для граждан России. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков также считает, что России не стоит принимать ответные меры на введение Украиной виз. Он назвал украинский народ братским для россиян.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также назвал такое решение президента Украины Владимира Зеленского глупым. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, целью такого решения стало намерение затруднить общение граждан РФ и Украины, а также вызвать реакцию России.

Отношения России и Украины осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.