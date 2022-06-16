В Германии заявили, что слова Зеленского о Крыме далеки от реальности

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма под контроль Киева далеки от реальности. Об этом сообщается в статье Der Tagesspiegel.
Ранее украинский лидер пообещал вернуть контроль над Крымом, Донбассом, Харьковской, Херсонской и Запорожской областями.
В немецком издании усомнились в наличии чувства реальности у президента Украины, напомнив, что ВСУ отступают в Донбассе.
Вместе с тем в СМИ отметили, что высказывание прозвучало накануне визита лидеров Германии, Франции и Италии в Киев. Газета задалась вопросом, как Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги должны реагировать на эти слова.
"К чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?" – говорится в сообщении.
Издание считает, что своими словами Зеленский хочет выяснить, насколько далеко готов пойти Запад в поддержке Киева.
"Но Шольц, Макрон и Драги тоже мечтают: об удобном для них переговорном пути, который избавит их от тяжелых решений", – пишет Der Tagesspiegel.
Ранее Зеленский заявил, что за последние сутки ВСУ понесли "болезненные" потери. По его словам, наиболее жесткие бои были в Северодонецке и во всех городах рядом. Он добавил, что аналогичная ситуация происходит с украинскими войсками в Харьковской области.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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