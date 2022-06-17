Украина введет визовый режим для граждан РФ

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Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля.

"Украина вводит визовый режим с РФ... Согласно с запланированным решениям кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", – говорится в телеграм-канале Зеленского.

Позднее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что кабмин должен 17 июня принять соответствующее решение о расторжении соглашения с РФ про безвизовые поездки на Украину.

Ранее Зеленский призвал включить Украину, Северную Македонию, Черногорию и Албанию в Европейский союз. По мнению Зеленского, эти страны дополняют и усиливают возможности друг друга в своей цели по вступлению в ЕС.

Отношения России и Украины осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

