Паспорт Сингапура обошел японский в рейтинге самых сильных в мире

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Паспорт Сингапура стал самым сильным и желанным в мире, обогнав японский, который удерживал лидерскую позицию в течение пяти лет. Об этом свидетельствуют данные рейтинга паспортов, опубликованном на сайте международной консалтинговой компании Henley&Partners.

Уточняется, что с паспортом Сингапура граждане могут посещать без визы или с визой по прибытии 193 страны из 227 проанализированных. Япония же с безвизовым доступом к 189 странам сместилась на третье место, где она оказалась вместе с Австрией, Финляндией, Францией, Люксембургом, Южной Кореей и Швецией.

На втором месте с доступом к 190 направлениям находятся такие страны, как Германия, Италия и Испания.

Россия в данном рейтинге занимает 49 место – ее граждане могут безвизово путешествовать в 115 государств. При этом в прошлом году РФ занимала 50 строчку рейтинга.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что первые безвизовые туристические группы между КНР и Россией могут начаться уже к концу июля.

До этого стало известно, что Россия продолжает переговоры с шестью странами Латинской Америки о безвизовом режиме. На данный момент безвизовый режим подписан с 27 странами Латинской Америки из 33.

Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией могут запустить к концу июля