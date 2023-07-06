Первые безвизовые тургруппы между Китаем и Россией могут запустить к концу июля

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Первые безвизовые туристические группы между КНР и Россией могут начаться уже к концу июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

"Наши партнеры по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений", – отметили в министерстве.

До этого в Минэкономразвития рассказали, что Москва закончила процедуру обмена перечнями туристических организаций с Китаем и Ираном. Она была необходима для оперативного старта двухсторонних межправительственных соглашений, которые имеют отношение к безвизовым групповым туристическим поездкам.

О предполагаемых безвизовых турпоездках между РФ и Ираном стало известно 28 июня. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что такой механизм может быть запущен уже в июле. Министр выразил уверенность, что Северный Кавказ является привлекательным направлением для путешественников из мусульманских стран.



Безвизовые туры в Китай для граждан России могут появиться в июле