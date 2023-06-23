Москва представила туристический потенциал в Китае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туристический потенциал столицы представили в Пекине, Гуанчжоу и Шанхае, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Участники бизнес-миссии провели больше 1,3 тысячи переговоров. Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В бизнес-миссии участвуют 26 столичных компаний и 200 местных туроператоров.

Отмечается, что за первый квартал 2023 года более 25 тысяч граждан Китая посетили Москву. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более 40% китайцев приезжали в столицу в рамках деловой поездки, еще 30% – с туристическими целями.

Между тем большинство граждан КНР старшего возраста предпочитают групповые поездки в столицу РФ. Индивидуальные поездки чаще выбирает аудитория в возрасте от 25 до 45 лет.

Что касается делегаций из КНР, то они в большинстве случаев останавливаются в пятизвездочных отелях. Среди требований таких гостей – наличие круглосуточно дежурящего администратора, отсутствие очередей при регистрации и проживание всех участников тургруппы на одном этаже.

Ответный визит представителей туристической отрасли Китая в Москву запланирован в августе.

Ранее сообщалось, что Россия ждет от Китая перечень туристических организаций, готовых принять российских гостей в 2023 и 2024 годах.

Это необходимо для возобновления соглашения о безвизовых поездках между странами, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он добавил, что Россия уже направила аналогичные сведения в КНР.

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