РФ ждет от КНР сведения для запуска соглашения о безвизовых поездках

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Россия ждет от Китая перечень туристических организаций, готовых принять гостей из РФ в 2023 и 2024 году. Это необходимо для возобновления соглашения о безвизовых поездках между странами. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время Российско-китайского бизнес-форума.

"Основные задачи, которые мы видим по наращиванию туристического потока, – это возобновление соглашения между правительствами о безвизовых турпоездках", – цитирует его ТАСС.

Решетников отметил, что РФ аналогичные сведения КНР уже направила.

О том, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, стало известно 14 апреля. По словам директора консульского департамента МИД России Алексея Климова, предполагается сократить минимальный состав групп с пяти до трех человек, увеличить срок их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрить электронный документооборот.

В марте в России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи гражданам РФ. Самый высокий спрос пришелся на деловые визы, многие представители российских организаций хотели попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходила в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая.