РФ и КНР готовят соглашение, которое упростит поездки туристов между странами – МИД

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Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью РИА Новости.

По его словам, предполагается сократить минимальный состав групп с пяти до трех человек, увеличить срок их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрить электронный документооборот.

Климов заметил, что либерализация визового режима с КНР обсуждается регулярно. Москва настроена на содержательные договоренности с Пекином в визовой сфере.

"Москва убеждена, что совместными усилиями РФ и КНР смогут обеспечить планомерное восстановление масштабных двусторонних гуманитарных обменов, имеющих важное значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стран", – сказал директор консульского департамента.

Он также сообщил, что Китай включен в перечни иностранных государств, гражданам которых в скором времени начнут оформлять единую электронную визу и гражданам которых уже выдают обыкновенную туристическую визу на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения.

Власти КНР разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп в конце марта. Россияне в данный момент могут подавать заявления на все типы виз в Китай.

После возобновления их выдачи в России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов. Самый высокий спрос пришелся на деловые визы, многие представители российских организаций хотят попасть на Кантонскую ярмарку, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая.

На этом фоне Китай принял решение об открытии дополнительных китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге. Новые визовые центры уже завершили основную подготовительную работу и ведут переговоры с партнерами из России.

КНР планирует открыть визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге

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