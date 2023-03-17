РФ и Иран могут начать безвизовые групповые турпоездки в 2023 году

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия и Иран могут договориться о безвизовых туристических поездках между странами, сообщает ТАСС.

"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован", – заявил глава Минэкономразвития РФ во время выступления на 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства Mitt.

Уточняется, что туристические группы будут составлять до 50 человек. Срок, на который планируется организовывать поездки, может достигать 15 дней.

По словам Максима Решетникова, интерес к поездкам между Ираном и Россией выразили 260 туристических организаций из 60 регионов страны. Документ был передан иранской стороне с расчетом на аналогичный ответный перечень.

Ранее в январе посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что в Иране готовы упростить получение индивидуальных виз для российских туристов на взаимной основе. Также будет рассмотрен вопрос содействия групповым поездкам.

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