Россияне в 3,5 раза чаще стали ездить в Иран

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В 2022 году россияне стали чаще летать в Иран, чем в 2019 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные компании Aviasales.

Иран поднялся в списке рейтинга бронирования на 37-ю строчку. Доля бронирований в период с марта по август 2022 года от всех зарубежных направлений составила 0,3%. Согласно статистическим данным, страна опередила Болгарию и Венгрию.

До начала пандемии коронавируса Иран находился на 71-й строчке рейтинга по числу бронирований. С марта по август 2019 года на страну приходилось 0,08% бронирований.

Перелет из России в Иран и обратно в 2022 году обошелся россиянам в 21 491 рубль. Это средний ценовой показатель, сообщили исследователи. В 2019 году за билеты в Иран нужно было заплатить 26 653 рубля.

Ранее российские туроператоры назвали дату возобновления чартерных рейсов на Мальдивы. По данным организаторов поездок, рейсы планируют запустить с 29 октября текущего года. В Anex Tour рассказали, что открыли продажи на рейсы авиакомпании Azur Air. Рейсы будут выполняться два раза в неделю из аэропорта Внуково.

До этого АТОР сообщила, что Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов из РФ до 45 дней. Посетить страну можно, предъявив сертификат вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест. Рейсы в страну осуществляются с пересадками. Долететь напрямую можно будет "Аэрофлотом" с конца октября.

