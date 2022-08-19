Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов

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Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для российских туристов до 45 дней, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Согласно принятому 19 августа правительственному решению, срок безвизового въезда с нынешних 30 дней увеличивается до 45 в период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023", – говорится в сообщении.

Также правила меняются для граждан Узбекистана и Казахстана. Так, вместо 15 дней им можно будет находиться в стране 30.

Отмечается, что для въезда необходимо предъявить сертификат вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест. Добраться до Таиланда можно с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Дели. Российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Пхукет с конца октября.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой письмо с предложением создать в России государственный или частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма.

По его словам, сектор зарубежного туризма является перспективным направлением для учреждения новых компаний по оказанию данных услуг, так как многие западные организации покинули рынок РФ. При этом граждане не хотят сталкиваться с возникшими в туристической сфере сложностями, связанными с санкциями и изменениями правил поездок.

