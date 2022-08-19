Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для туристов

Фото: depositphotos/Iakov
Таиланд увеличит сроки безвизового пребывания для российских туристов до 45 дней, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Согласно принятому 19 августа правительственному решению, срок безвизового въезда с нынешних 30 дней увеличивается до 45 в период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023", – говорится в сообщении.
Также правила меняются для граждан Узбекистана и Казахстана. Так, вместо 15 дней им можно будет находиться в стране 30.
Отмечается, что для въезда необходимо предъявить сертификат вакцинации от коронавируса или ПЦР-тест. Добраться до Таиланда можно с пересадкой в Стамбуле, Дохе, Дубае, Дели. Российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Пхукет с конца октября.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой письмо с предложением создать в России государственный или частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма.
По его словам, сектор зарубежного туризма является перспективным направлением для учреждения новых компаний по оказанию данных услуг, так как многие западные организации покинули рынок РФ. При этом граждане не хотят сталкиваться с возникшими в туристической сфере сложностями, связанными с санкциями и изменениями правил поездок.
Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму, в том числе на Новый год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: