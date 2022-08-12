Эксперты перечислили популярные новогодние направления среди россиян

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Таиланд, Индонезия и Вьетнам стали самыми популярными направлениями для путешествий в период с 31 декабря по 8 января, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Согласно результатам опроса, 38,7% граждан РФ забронировали тур в Таиланд в указанный период, 10,9% – в Индонезию, 10,8% – во Вьетнам. На Филиппины пришлось 5,5% бронирований, на Турцию – 5,1%.

В свою очередь по внутренним направлениям наиболее востребованными городами стали Сочи (17,3%) и Москва (16%). В Минеральные воды туры бронировали в 6,7% случаев, Санкт-Петербург – в 5,4%, Калининград – в 5,3%.

По данным аналитиков, доля зарубежных направлений в 2022 году выросла в 8,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 77,3%. В то время как внутри РФ в настоящее время планируют перелеты в 22,7% случаев, это на 75% ниже показателей прошлого года.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой письмо с предложением создать в России государственный или частно-государственный сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма.

По его словам, сектор зарубежного туризма является перспективным направлением для учреждения новых компаний по оказанию данных услуг, так как многие западные организации покинули рынок РФ. При этом граждане не хотят сталкиваться с возникшими в туристической сфере сложностями, связанными с санкциями и изменениями правил поездок.

