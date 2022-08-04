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Туризм

10:31

Туроператоры спрогнозировали рост цен на отдых на горнолыжных курортах РФ

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отдых на горнолыжных курортах РФ может вырасти в цене на 10–20% в зависимости от направления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Туроператоры отметили, что летний отдых на горнолыжных курортах уже подорожал.

Однако у российских гостиниц динамическое ценообразование, что говорит о регулировании цен в соответствии с ростом спроса. Поскольку спрос начнет расти осенью, специалисты посоветовали россиянам бронировать жилье сейчас. По традиции цены увеличатся ближе к новогодним праздникам.

Кроме того, в АТОР отметили, что спрос на отдых на российских горнолыжных курортах по-прежнему остается высоким после открытия европейских границ из-за ковидных ограничений. Загрузка отелей на пике сезона может составить 100%. Эксперты считают, что часть россиян, которые предпочтут отдыху в России полеты за рубеж, не превысит 3–6%. Трудности могут возникнуть из-за получения шенгенских виз, усложненной логистики и проблем с оплатой жилья и услуг на европейских курортах.

Ранее стало известно, что около 70% россиян никогда не отдыхали за границей. Это результаты исследования фонда "Общественное мнение". В опросе приняли участие 1 500 человек. При этом 30% не выезжали даже за пределы родного региона. Всего 2% опрошенных рассказали, что отдыхали за рубежом менее года назад.

Почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей

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