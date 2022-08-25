Российские туроператоры назвали дату возобновления чартеров на Мальдивы

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Чартерные рейсы из России на Мальдивы планируется запустить с 29 октября текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли.

Так, в Anex Tour рассказали, что открыли продажи на рейсы авиакомпании Azur Air, которая выступает их партнером. Полеты планируется выполнять дважды в неделю – по средам и субботам в ночное время – до 29 марта следующего года. Вылеты будут осуществляться из Внуково.

Там также отметили, что в настоящее время стоимость недельного отдыха на Мальдивах для двух человек начинается от 170 тысяч рублей. За пятизвездочный отель придется заплатить уже от 270 тысяч.

Известно, что аналогичные рейсы перевозчика Azur Air забронировал "Интурист". Сейчас в компании работают над выставлением соответствующих туров в своей системе бронирования.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2022 года Турцию посетили свыше 2,1 миллиона россиян. Это на 41,46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

