Более 2,1 млн россиян посетили Турцию в первые семь месяцев 2022 года

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Более 2,1 миллиона туристов из России посетили Турцию в первые семь месяцев 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры и туризма республики.

В ведомстве отметили, что это на 41,46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось в первом полугодии 2022 года на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2022 года лидерами по туристическим поездкам россиян стали Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар. Также путешественники из РФ летали в Таиланд.

Прирост турпотока почти на 40% обеспечен Турцией, Египтом и ОАЭ, сообщили в АТОР. Оставшиеся 60% были заняты группой постсоветских стран, в числе которых Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и некоторые другие государства.

По сравнению с 2021 годом снизилось количество прибытий россиян в страны Европы – в пределах 25–50%. Прирост в 1,5–3 раза отмечен только в Финляндии и Эстонии.

