В Латвии предложили ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам

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Евросоюзу необходимо прекратить выдавать туристические визы гражданам России, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

"Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ", – написал он в своем Twitter.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония предложит европейским странам закрыть въезд для россиян.

Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

