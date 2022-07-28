В Финляндии назвали шесть вариантов ограничения туризма для россиян

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничения туризма из России. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.
В числе мер ограничения туризма Таннер предложил полностью прекратить оформление виз для россиян. При этом данная мера запрещена законами ЕС и правилами Шенгенского пространства. Представитель МИД также рассказал, что можно ограничить количество принимаемых заявлений на получение визы. Вместе с тем Таннер отметил, что этот вариант будет малоэффективным, так как в России около 100 000 многолетних многоразовых финских виз.
В качестве третьего варианта решения вопроса в министерстве предложили разрешить въезд в страну по веской причине родственникам финских резидентов, например на лечение или похороны. При этом аннулирование всех выданных россиянам виз является незаконным по нормам Финляндии и ЕС.
Таннер уточнил, что можно закрыть границу для пассажирских перевозок, но это приведет к политическим последствиям из-за протестов общественности. Данная мера, считает представитель МИД, также не будет поддержана политиками.
Шестым же вариантом Таннер назвал общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия и декларирует направление своей политики.
Ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. В частности, такого мнения придерживаются представители Коалиционной партии, социал-демократов, "Истинных финнов" и "Центристов". Парламентская группа Коалиционной партии заявила, что выступит с соответствующим предложением перед правительством.
Финляндия сократила выдачу виз россиянам
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