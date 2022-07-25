Партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз россиянам

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Об этом сообщает агентство STT.

В частности, такого мнения придерживаются представители Коалиционной партии, социал-демократов, "Истинных финнов" и "Центристов". Парламентская группа Коалиционной партии заявила, что выступит с соответствующим предложением перед правительством.

"Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель", – сказал зампредседателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам. Министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен рассказала, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения.

