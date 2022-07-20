Финляндия ограничила для граждан РФ покупку земельных участков

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Власти Финляндии усилили ограничения на приобретение земельных участков, в том числе это касается россиян, рассказал торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, с 2020 года для покупки земельных участков лицами, не являющимися гражданами Евросоюза, а также компаниями, 10% и более капитала которых находятся во владении физлиц или компаний из стран, не входящих в ЕС, нужна лицензия от Минобороны.

"В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, Минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии", – приводит слова Логинова РИА Новости.

Торгпред РФ в Хельсинки подчеркнул, что многие граждане России из приграничных регионов – Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга – имеют частную недвижимость на территории Финляндии.

Ранее министр иностранных дел Финлянции Пекка Хаависто заявил, что в Хельсинки не видят увеличения напряженности в отношениях с РФ из-за своей интеграции в НАТО. При этом он уточнил, что РФ может расценить размещение в Финляндии новых вооружений как угрозу.

4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО. Церемония подписания документов прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. Помимо Линде и Хаависто, протоколы подписали послы 30 стран НАТО. Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.

