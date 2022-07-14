В МИД РФ исключили превращение Балтики во внутреннее море НАТО

Фото: ТАСС/Marcus Brandt/dpa

Балтийское море не станет внутренним морем Североатлантического альянса после присоединения к нему Швеции и Финляндии, следует из заявления, опубликованном на сайте МИД России.

"Как говорили классики, мечтать не вредно. Чем тратить время впустую, лучше бы уделить больше времени изучению географии, с ней у мечтателей явные проблемы. Балтийское море окружено не только территориями стран – членов НАТО, но и России", – подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что никакого влияния вступление Финляндии и Швеции в НАТО на этот факт оказать не может.

Реакция России на само присоединение двух стран к Альянсу будет зависеть от характера и степени угроз для государства.

"В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе и в акватории так называемого "внутреннего моря", будут приняты", – отметили в ведомстве.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что из-за приближения НАТО к российским границам возрастает риск возникновения катастрофических событий.

Так политик прокомментировал процесс вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. При этом сенатор отметил, что на глобальную безопасность такого рода события не влияют.

Решение о приглашении Финляндии и Швеции в НАТО было принято в ходе саммита в Мадриде. Затем Хельсинки и Стокгольм формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

