В МИД РФ исключили превращение Балтики во внутреннее море НАТО

Фото: ТАСС/Marcus Brandt/dpa
Балтийское море не станет внутренним морем Североатлантического альянса после присоединения к нему Швеции и Финляндии, следует из заявления, опубликованном на сайте МИД России.
"Как говорили классики, мечтать не вредно. Чем тратить время впустую, лучше бы уделить больше времени изучению географии, с ней у мечтателей явные проблемы. Балтийское море окружено не только территориями стран – членов НАТО, но и России", – подчеркнули в министерстве.
В МИД добавили, что никакого влияния вступление Финляндии и Швеции в НАТО на этот факт оказать не может.
Реакция России на само присоединение двух стран к Альянсу будет зависеть от характера и степени угроз для государства.
"В случае необходимости все компенсирующие военно-технические меры, в том числе и в акватории так называемого "внутреннего моря", будут приняты", – отметили в ведомстве.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что из-за приближения НАТО к российским границам возрастает риск возникновения катастрофических событий.
Так политик прокомментировал процесс вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. При этом сенатор отметил, что на глобальную безопасность такого рода события не влияют.
Решение о приглашении Финляндии и Швеции в НАТО было принято в ходе саммита в Мадриде. Затем Хельсинки и Стокгольм формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.
В Балтийском море пройдут учения НАТО
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