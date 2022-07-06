В Совфеде предупредили о возможных последствиях приближения НАТО к границам РФ

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Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предупредил, что из-за приближения НАТО к российским границам возрастает риск возникновения катастрофических событий.
Так политик прокомментировал процесс вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. При этом сенатор отметил, что на глобальную безопасность такого рода события не влияют.
"Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает", – сказал Климов в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что если на территории скандинавских стран появятся элементы военной инфраструктуры НАТО, то Россия будет вынуждена отвечать.
Накануне главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО. Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.
Решение о приглашении Финляндии и Швеции в НАТО было принято в ходе саммита в Мадриде. Затем Хельсинки и Стокгольм формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.
Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО
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