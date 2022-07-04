Лавров заявил об отсутствии для РФ угрозы от возможного присоединения Финляндии к НАТО

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Россия будет внимательно следить за шагами Финляндии после вступления в НАТО, но пока угрозы для безопасности страны нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, которая пока, еще раз подчеркну, пока не создает угрозу нашей безопасности. Конечно, мы будем оценивать любые дальнейшие шаги с точки зрения интересов надежного обеспечения безопасности РФ", – приводит ТАСС его слова.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Уточнялось, что они подпишут протокол о вступлении, а затем его ратифицируют парламенты 30 стран.

Позднее Владимир Путин, комментируя данное решение государств, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.

