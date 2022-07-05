НАТО запустила процесс ратификации членства Швеции и Финляндии

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Главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония подписания документов прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. Помимо Линде и Хаависто, протоколы подписали послы 30 стран НАТО. Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.

"Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также назвал этот день хорошим для Швеции, Финляндии и всех стран Альянса.

"Мы станем сильнее с 32 странами-членами", – добавил Столтенберг.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Альянс. Согласно процедуре, сначала будет подписан протокол о вступлении, за которым последует ратификация на уровне национальных парламентов.

4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.