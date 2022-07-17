В МИД Финляндии заявили, что страна не видит роста напряженности с РФ

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Финляндия не видит увеличения напряженности в отношениях с РФ из-за своей интеграции в Североатлантический Альянс, сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью телеканалу CNN.

"Наша граница – 800 миль между Россией и Финляндией - функционирует нормально. Между Финляндией и Россией нет дополнительной напряженности, – отметил он.

Однако, как уточнил Хаависто, в Хельсинки выразили мнение, что РФ может расценить размещение в Финляндии новых вооружений как угрозу.

"Наше понимание таково, что сейчас они очень сконцентрированы на Украине, – заключил министр.

4 июля Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в НАТО, формально подтвердив свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в НАТО. Церемония подписания документов прошла в штаб-квартире организации в Брюсселе. Помимо Линде и Хаависто, протоколы подписали послы 30 стран НАТО. Процесс вступления государств в Североатлантический альянс завершится после ратификации документов всеми странами – членами военного блока.