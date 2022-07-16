Более 5 тыс человек пересекли сухопутную границу между Финляндией и РФ – СМИ

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Более пяти тысяч человек 15 июля пересекли сухопутную российско-финскую границу, сообщает агентство Yle со ссылкой на главу пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громоффа.
Он уточнил, что на пункте пропуска в Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа – около 1800, а в Ваалимаа – около 3000. Он добавил, что около 60% пересекающих границу направлялись из России в Финляндию.
По его словам, такое число путешественников примерно соответствует трансграничному трафику до введения коронавирусных ограничений.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что фиксируется высокий спрос россиян на визы в Финляндию в связи с открытием границ РФ и снятием коронавирусных ограничений. По ее словам, в Петербурге подать документы на получение визы можно только во второй половине августа.
При этом она отметила, что если сравнивать с количеством выдаваемых виз в 2019 году, то до ажиотажа еще далеко. Ломидзе добавила, что с 15 июля станет доступной и Эстония, в которую можно будет попасть через Финляндию.
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