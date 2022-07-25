Российские туроператоры планируют запустить туры в Европу через Эстонию и Финляндию

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Ассоциации туроператоров России (АТОР) намерена запустить туры в европейские страны через сухопутные границы с Финляндией и Эстонией, сообщается на сайте АТОР.

"В планах туроператоров и запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров", – говорится в сообщении.

В организации сообщили о планах туроператоров организовать зимние поездки в Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки. У путешественников будет возможность добраться до горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти.

Кроме того, ближе к осени ожидается рост числа обращений в турагентства в связи с уходом Booking.com и блокировками российских банковских карт в Европе тех туристов, которые ранее ездили в Эстонию и Финляндию самостоятельно.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что уже фиксируется высокий спрос россиян на визы в Финляндию в связи с открытием границ РФ и снятием коронавирусных ограничений.

По ее словам, в Петербурге подать документы на получение визы можно только во второй половине августа.

При этом она отметила, что если сравнивать с количеством выдаваемых виз в 2019 году, то до ажиотажа еще далеко. Ломидзе также рассказала и о налаживании организованного туризма в Европу. По ее словам, сейчас многие туристы чаще прибегают к туроператорам, но при этом билеты покупают самостоятельно.

