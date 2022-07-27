РФ ответит, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические визы – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы россиянам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ограничение поездок граждан России по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях.

Ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. В частности, такого мнения придерживаются представители Коалиционной партии, социал-демократов, "Истинных финнов" и "Центристов". Парламентская группа Коалиционной партии заявила, что выступит с соответствующим предложением перед правительством.

