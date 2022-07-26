В МИД РФ заявили, что Европа может прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

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Последние действия Запада делают вероятным сценарий, при котором ЕС прекратит выдачу шенгенских виз россиянам, заявил глава консульского департамента министерства иностранных дел России Иван Волынкин. Об этом сообщает ТАСС.

"Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями – русофобами, и воспринимаем их соответственно", – сказал он.

При этом Волынкин отметил, что консульские учреждения Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже приостановили оформление виз для граждан РФ, поэтому распространение данной тенденции представляется вполне вероятным.

"В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами – членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", – пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что РФ по-прежнему выступает за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и стран ЕС. При этом, по словам Волынкина, в случае полного прекращения выдачи виз россиянам, Москва сконцентрирует усилия на построении двустороннего сотрудничества с отдельными договороспособными европейскими странами.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам. Министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен рассказала, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения.