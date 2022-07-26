В МИД РФ заявили, что Европа может прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Последние действия Запада делают вероятным сценарий, при котором ЕС прекратит выдачу шенгенских виз россиянам, заявил глава консульского департамента министерства иностранных дел России Иван Волынкин. Об этом сообщает ТАСС.
"Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями – русофобами, и воспринимаем их соответственно", – сказал он.
При этом Волынкин отметил, что консульские учреждения Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии уже приостановили оформление виз для граждан РФ, поэтому распространение данной тенденции представляется вполне вероятным.
"В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами – членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии", – пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что РФ по-прежнему выступает за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и стран ЕС. При этом, по словам Волынкина, в случае полного прекращения выдачи виз россиянам, Москва сконцентрирует усилия на построении двустороннего сотрудничества с отдельными договороспособными европейскими странами.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам. Министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен рассказала, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС. Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: