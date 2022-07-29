Посол в Эстонии не увидел ущерба для РФ после ограничения выдачи учебных виз

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Посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что решение об ограничении выдачи учебных виз студентам из России не несет для российской стороны большого ущерба.

"Я не вижу здесь какого-то особого ущерба для Российской Федерации от этого решения", – высказался он в эфире "Россия 24".

Накануне сообщалось, что Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Граждане России и Белоруссии могут оформиться на краткосрочную работу только при наличии у них действующей визы, выданной эстонскими властями.

До этого власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх!" выступления на территории страны. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу также подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

