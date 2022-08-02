Число турпоездок россиян за рубеж в I полугодии выросло более чем на 80%

Фото: depositphotos/-vvetc-
Количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось в первом полугодии 2022 года на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.
"В совокупности топ-10 туристических стран обеспечили 31% всего объема поездок россиян в первом полугодии 2022 года, или 2 623 миллиона визитов. Это прирост на 81,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года", – сообщили в Ассоциации туроператоров России.
В АТОР подчеркнули, что показатель все же был на 32% ниже, чем в период с января по июнь 2019 года.
За первое полугодие 2022 года лидерами по туристическим поездкам россиян стали Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар. Также путешественники из РФ летали в Таиланд.
Прирост турпотока почти на 40% обеспечен Турцией, Египтом и ОАЭ, сообщили в АТОР. Оставшиеся 60% были заняты группой постсоветских стран, в числе которых Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и некоторые другие государства.
По сравнению с 2021 годом снизилось количество прибытий россиян в страны Европы – в пределах 25–50%. Прирост в 1,5–3 раза отмечен только в Финляндии и Эстонии.
Ранее в Ростуризме оценили идею создания списка недружественных зарубежных отелей. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, данная инициатива является нецелесообразной в текущих условиях.
Четыре миллиона туристов побывали в Сочи в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: