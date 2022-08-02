Число турпоездок россиян за рубеж в I полугодии выросло более чем на 80%

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Количество туристических поездок россиян за рубеж увеличилось в первом полугодии 2022 года на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.

"В совокупности топ-10 туристических стран обеспечили 31% всего объема поездок россиян в первом полугодии 2022 года, или 2 623 миллиона визитов. Это прирост на 81,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года", – сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР подчеркнули, что показатель все же был на 32% ниже, чем в период с января по июнь 2019 года.

За первое полугодие 2022 года лидерами по туристическим поездкам россиян стали Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар. Также путешественники из РФ летали в Таиланд.

Прирост турпотока почти на 40% обеспечен Турцией, Египтом и ОАЭ, сообщили в АТОР. Оставшиеся 60% были заняты группой постсоветских стран, в числе которых Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и некоторые другие государства.

По сравнению с 2021 годом снизилось количество прибытий россиян в страны Европы – в пределах 25–50%. Прирост в 1,5–3 раза отмечен только в Финляндии и Эстонии.

Ранее в Ростуризме оценили идею создания списка недружественных зарубежных отелей. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, данная инициатива является нецелесообразной в текущих условиях.

