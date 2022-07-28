В Ростуризме оценили идею создания списка недружественных отелей

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Инициатива о создании черного списка недружественных зарубежных отелей является нецелесообразной в текущих условиях, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"По поводу инициативы по созданию черного списка иностранных отелей, где поощряется русофобия. Считаю, что это нецелесообразно. Мы действительно фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте–апреле этого года. На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает", – написала она в своем телеграм-канале.
По словам Догузовой, в настоящее время такие случаи стали носить единичный характер. Она отметила, что каждый подобный инцидент ведомство рассматривает персонально, привлекая внимание местных туристических властей.
"Кроме того, подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс – турист в такой отель просто больше не поедет, а туроператоры отказываются от дальнейшего сотрудничества", – пояснила Догузова.
27 июля первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов предложил создать Единый реестр недружественных для россиян заграничных отелей. Соответствующий запрос он отправил руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.
По мнению парламентария, в реестр должны входить отели, где россияне сталкивались с дискриминацией и русофобией. Он также выразил обеспокоенность в связи с возможностью обеспечения безопасности российских туристов.
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