В Госдуме предложили создать реестр недружественных для россиян заграничных отелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме предложили создать Единый реестр недружественных для россиян заграничных отелей. Об этом сообщает Life.ru.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов рассказал, что в реестр должны входить отели, где россияне сталкивались с дискриминацией и русофобией. Он также выразил обеспокоенность в связи с возможностью обеспечения безопасности российских туристов.
"И если какие-то провокации происходят, то эти сети должны ставиться в черный список, и граждане наши должны знать, что ехать туда не рекомендовано", – пояснил Романов.
Соответствующий запрос он отправил руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.
Ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что министерство внимательно следит за призывами из Европы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Дипломат уточнил, что большинство таких заявлений звучат от общественников-русофобов или одиозных политиков, поэтому российская сторона воспринимает их соответствующим образом.
Эксперты прокомментировали возможную приостановку выдачи шенгена россиянам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: