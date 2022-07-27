В Госдуме предложили создать реестр недружественных для россиян заграничных отелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предложили создать Единый реестр недружественных для россиян заграничных отелей. Об этом сообщает Life.ru.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов рассказал, что в реестр должны входить отели, где россияне сталкивались с дискриминацией и русофобией. Он также выразил обеспокоенность в связи с возможностью обеспечения безопасности российских туристов.

"И если какие-то провокации происходят, то эти сети должны ставиться в черный список, и граждане наши должны знать, что ехать туда не рекомендовано", – пояснил Романов.

Соответствующий запрос он отправил руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

Ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что министерство внимательно следит за призывами из Европы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Дипломат уточнил, что большинство таких заявлений звучат от общественников-русофобов или одиозных политиков, поэтому российская сторона воспринимает их соответствующим образом.

