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Политика

26 июля, 18:51

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Эксперт рассказала, что ждет российских туристов в случае отказа в "шенгене"

Еще одна санкция? Перестанет ли Европа выдавать россиянам шенгенские визы
туризмполитика

В МИД РФ сообщили, что фиксируют призывы со стороны Европы прекратить оформление шенгенских виз для российских граждан. В министерстве не исключили, что ЕС действительно может пойти по этому пути. Вместе с тем в Кремле пообещали контрмеры в случае развития подобного сценария. Разбираемся, могут ли россияне остаться без шенгенских виз и что будет с туристической отраслью.

"Деградация консульских связей"

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что министерство внимательно следит за призывами из Европы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Дипломат уточнил, что большинство таких заявлений звучат от общественников-русофобов или одиозных политиков, поэтому российская сторона воспринимает их соответствующим образом.

Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. И в случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами – членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии.
Иван Волынкин
директор консульского департамента МИД РФ

По словам представителя ведомства, МИД продолжает выступать за сохранение взаимных поездок граждан РФ и Европы.

"Но даже если представить, что гипотетическая ситуация полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам станет реальностью, мы могли бы рассчитывать на возможности выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными договороспособными европейскими странами", – добавил Волынкин.

Опасения по поводу прекращения выдачи россиянам шенгенских виз прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные риски действительно нельзя исключить.

Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля добавил, что страны Евросоюза и Северной Америки практически соревнуются в принятии антироссийских мер. Однако их арсенал уже иссякает, указал Песков. "И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"Не думают о последствиях"

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с Москвой 24 согласился, что Европа может прибегнуть к отказу от выдачи шенгенских виз россиянам в качестве еще одной антироссийской санкции.

"С одной стороны, это решение вполне возможно. Почему бы в текущей ситуации не применить еще одну санкцию – просто запретить россиян въезд в Европу? Вопрос лишь в том, будет ли это общеевропейское решение или решение отдельных стран. Или будет как сейчас – формально никто "шенген" не отменяет, но получить его очень сложно, если у тебя российский паспорт", – объяснил политолог.

При этом Журавлев уверен, что для многих государств ЕС такая мера экономически невыгодна.

"У каждой страны интересы абсолютно разные. Например, после того как Греция запретила полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве, туризм там просел. Почти никто не приезжает на курорты, что сильно отражается на экономической стороне. И сейчас они разгребают последствия такого решения", – подчеркнул политолог.

При этом есть страны, которые готовы пойти на это из-за идеологических принципов, как Польша. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уже предлагал ЕС запретить россиянам выдавать шенгенские визы. Поляки вполне готовы пойти на такой шаг, преследуя свои геополитические мечтания.
Дмитрий Журавлев
политолог

Прекращение выдачи шенгенских виз отразится не только на туризме и экономике европейских государств, но и сильно испортит дипломатические отношения с РФ, добавил политолог. "Это очень серьезный шаг. Страны, которые говорят о приостановке виз, не думают о последствиях", – заключил он.

Что будет с туризмом?

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Руководитель туристического агентства Анна Невзорова в интервью с Москвой 24 рассказала, что на российских туроператоров прекращение выдачи шенгенских виз почти никак не повлияет. Дело в том, что турпотока из России в Европу сейчас и так почти нет, напомнила она.

"На данный момент у россиян путешествия в страны Шенгенской зоны и так не популярны. В первую очередь из-за геополитической ситуации, люди боятся каких-то негативных настроений. Во-вторых, время в пути значительно выросло, просто в десятки раз. Если раньше мы могли добраться до ближайшей страны Евросоюза за два-три часа на самолете из Москвы, то сейчас такой путь может занять больше суток с пересадкой. Естественно, туристов это отпугивает", – рассуждает Невзорова.

Значительно выросла и стоимость таких перелетов, продолжила эксперт. "Плюс получение шенгенской визы всегда пугало россиян. Это дополнительные финансовые расходы, всегда был риск отказа, что могло поставить под угрозу отпуск", – объяснила эксперт.

Поэтому большинство наших сограждан нехотя выбирали европейские направления, ну за исключением людей, которые уже имели большой опыт поездок, их получение визы не пугало. Для тех, у кого получение визы было первым опытом, всегда было очень много страхов и возражений.
Анна Невзорова
руководитель туристического агентства

По словам Невзоровой, еще одна причина непопулярности европейских направлений сегодня – финансовая. Отдых в ЕС никогда нельзя было назвать бюджетным, в некоторых странах практически не было отелей с системой все включено, отчего к стоимости тура всегда добавлялись дополнительные расходы на питание. Кроме того, сейчас в Европе не работают российские карты, есть проблемы с покупкой валюты, что доставляет дополнительные неудобства туристам.

"Как показывает практика, люди, которые обращаются за шенгенской визой сейчас, не планируют отдыхать в странах ЕС. Они едут туда за медуслугами или по рабочим вопросам", – говорит эксперт.

Российские туроператоры предлагают множество альтернатив отдыху в Европе, которые уже пользуются популярностью у граждан РФ, отметила Невзорова.

Наши туроператоры активно развивают азиатские направления, выстроили прекрасные отношения с Турцией, странами Ближнего Востока. Это те государства, которые держат нейтралитет в существующем геополитическом конфликте.
Анна Невзорова
руководитель туристического агентства

"Например, Мальдивские острова в этом году побили все рекорды по количеству посещений нашими согражданами. Такого спроса никогда мы не видели. Мальдивы одни из первых открылись в период пандемии. В период нынешней сложной обстановки они тоже проявили себя как одно из самых благоприятно расположенных к нашим туристам государств", – продолжила турагент.

Другие популярные направления у россиян сейчас – Болгария, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Спрос на них есть круглый год, говорит Невзорова.

"Становится популярным направление Катар, где построена прекрасная инфраструктура для туристов. Оман, Саудовская Аравия. Это новые для нас направления, но они уже интересны россиянам, операторы активно включают их в свои предложения и формируют туда туры", – отметила эксперт.

Если в какой-то период россияне потеряют возможность получать шенгенскую визу, то реальных альтернатив отправиться в путешествие по Европе практически не будет, заключила Невзорова.

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