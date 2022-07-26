В "Турпомощи" оценили предложение ввести патенты для организаторов авторских туров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ассоциации "Турпомощь" оценили идею ввести лицензирование деятельности организаторов авторских путешествий, сообщает RT.

Свое мнение выразил директор организации Александр Осауленко, отметив, что это предложение является актуальным, ведь авторские туры активно развиваются в настоящий момент.

"Дело в том, что авторские туры в основном делают индивидуальные предприниматели, а они не регистрируются как туроператоры – то есть это только юридические лица. И вот здесь возник тот казус, который на сегодняшний день достаточно серьезен", – добавил он.

Эксперт сделал акцент на том, что любые туристические туры должны быть безопасны, однако не все, кто их предлагает, компетентны в этом вопросе.

В связи с этим Осауленко призвал подумать над тем, кто будет выдавать этот патент, какие необходимо применять критерии оценки и какая будет ответственность перед туристом.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением ввести лицензирование деятельности организаторов авторских путешествий и других туристических мероприятий. Соответствующее обращение парламентарий направил руководителю Ростуризма Зарине Догузовой.

Крупник отметил, что авторские поездки, которые часто проходят на удалении от мест массового турпотока, набирают популярность среди россиян. Как правило, они отправляются на острова, в горы или степи. При этом такие туры никак не контролируются государством, поскольку организуются дистанционно, исключительно на доверии сторон. Он выразил уверенность, что такие изменения поспособствуют сокращению конфликтных ситуаций между туристами и организаторами путешествий, а также обеспечат гарантию их качества со стороны государства.