Спрос на товары для туризма и кемпинга в РФ в июне вырос на 45%

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Спрос на товары для туризма и кемпинга вырос в России июне на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, покупки туристических инструментов увеличились на 85%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".
Согласно исследованию, в топ-товаров попали мультитулы, универсальные ножи, брикеты для розжига, кремний, зажигалки пьезо, вечные спички, складная мебель, портативные газовые плитки, а также походная посуда и рации.
Чаще всего товары для походов покупали жители Воронежа, Ростова-на-Дону и Омска. А туристические инструменты приобретали жители Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Челябинска.
Отмечается, что 39% участников исследования предпочитают горные походы, 29% ходят в пешие, 14% – в велопоходы, а 10% – в водные.
Ранее аналитики "Яндекс.Путешествий" рассказали о популярных направлениях для путешествий москвичей в июне. Как отметили в сервисе, Турция, Узбекистан, Армения, Таджикистан и Казахстан оказались в топе для зарубежных поездок москвичей. В то время как на направлении дальнего зарубежья они отдавали предпочтение ОАЭ, Израилю, Таиланду и Египту.
Жители РФ в целом планируют путешествовать в основном по стране, 84% поездок приходится именно на Россию, 7% – на страны ближнего зарубежья, 8% – на страны дальнего. Наиболее популярными странами для отдыха в июне стали Турция, Армения, Узбекистан, Киргизия и Казахстан. Среди направлений внутри страны лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.
Среди туристов из РФ растет интерес к странам ближнего зарубежья
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