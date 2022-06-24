Аналитики рассказали о популярных направлениях для путешествий москвичей в июне

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Большинство москвичей (74%) в июне предпочитали путешествовать по России, 13% – в страны ближнего зарубежья, еще 13% – в страны дальнего зарубежья, сообщили в пресс-службе "Яндекс.Путешествий".

Как отметили в сервисе, Турция, Узбекистан, Армения, Таджикистан и Казахстан оказались в топе для зарубежных поездок москвичей. В то время как на направлении дальнего зарубежья они отдавали предпочтение ОАЭ, Израилю, Таиланду и Египту.

Средняя стоимость из Москвы в Турцию и обратно составила 41 800 рублей, в Узбекистан – 24 000 рублей, Армению – 28 500 рублей, Таджикистан – 25 800 рублей, Казахстан – 31 850 рублей, Киргизию – 21 200 рублей, ОАЭ – 48 500 рублей, Израиль – 57 850 рублей, Азербайджан – 46 000 рублей, Таиланд – 62 400 рублей.

Среди наиболее популярных зарубежных направлений названы Ереван, Анталья, Ташкент, Стамбул и Душанбе, среди отечественных – Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкала.

Отмечается, что средняя цена из Москвы в Сочи и обратно составила 12 000 рублей, Калининград – 8 400 рублей, Санкт-Петербург – 6 000 рублей, Минеральные Воды – 9 400 рублей, Махачкалу – 11 000 рублей, Екатеринбург – 6 750 рублей, Уфу – 6 600 рублей, Казань – 6 600 рублей, Новосибирск – 10 850 рублей, Владикавказ – 10 000 рублей.

Аналитики отметили, что число столичных пользователей сервиса, которые полетят на отдых, в июне 2022 года сократилось на 9% по сравнению с июнем 2021 года. Уменьшение интереса к перелетам по РФ составило 27% из-за приостановки работы южных аэропортов.

При этом количество перелетов за границу выросло по сравнению с прошлым июнем в 3 раза после отмена связанных с пандемией ограничений.

Уточняется, что поездки москвичей по России продлятся в среднем около 10 дней, в другие страны – порядка 18.

По данным "Яндекс.Путешествий", стоимость перелета туда и обратно по России и в страны ближнего зарубежья составила 9 600 и 25 800 рублей соответственно. А цены на перелеты в страны дальнего зарубежья выросли для жителей Москвы на 60% – с 30 300 до 49 000 рублей.

Жители РФ в целом планируют путешествовать в основном по стране, 84% поездок приходится именно на Россию, 7% – на страны ближнего зарубежья, 8% – на страны дальнего. Наиболее популярными странами для отдыха в июне стали Турция, Армения, Узбекистан, Киргизия и Казахстан. Среди направлений внутри страны лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.

Ранее в АТОР сообщили, что летом 2022 года туристов из-за рубежа в России почти не будет. Путешественников отталкивают высокие цены на билеты, ограничения на визы и проблемы с оплатой картой.

Как отмечают представители туротрасли, этим летом волна экскурсионных туристов уменьшится более чем на 95% по сравнению с периодом до эпидемии COVID-19.

О возможном сокращении числа путешественников из-за рубежа сообщают и в Ростуризме. Как уточнила руководитель ведомства Зарина Догузова, несколько лет назад экспорт услуг в туристической сфере приносил РФ свыше 11 миллиардов долларов ежегодно. В этом же году этот показатель может упасть до 2 миллиардов долларов.