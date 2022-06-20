Россиян предупредили о рисках при планировании поездок в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Российских туристов предупредили о возможных рисках при планировании путешествий в страны Европы. Основную проблему представляют сложности с расписанием из-за нехватки кадров в аэропортах и авиакомпаниях, сообщает АТОР.

В настоящий момент дефицит сотрудников отмечают в аэропортах Мадрида, Барселоны, Берлина и Брюсселя, а также в Париже, Дублине и лондонском Хитроу.

Критическая ситуация сложилась и в аэропорту Схипхол в Амстердаме. На период высокой загрузки – с 7 по 31 июля – там отменяют уже до 100 рейсов в день. Часть вылетов перенесены в Роттердам и Эйндховен.

По данным АТОР, усугубляют кризис европейской авиаотрасли возможные забастовки персонала. О подобных намерениях уже сообщали сотрудники Ryanair, Air France, Transavia, SAS и Brussels Airlines. Работники авиационной отрасли настаивают на повышении заработной платы и улучшении условий труда, а потому могут сорваться отдельные рейсы.

В Роспотребнадзоре ранее открыли горячую линию об инфекционных угрозах за рубежом. Граждан попросили перед поездками уточнять санитарно-эпидемиологическую ситуацию в выбранном регионе.

