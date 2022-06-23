Летний сезон в РФ будет без иностранных туристов – АТОР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Летом 2022 года туристов из-за рубежа в России почти не будет. Путешественников отталкивают высокие цены на билеты, ограничения на визы и проблемы с оплатой картой, сообщает АТОР.

Как отмечают представители туротрасли, этим летом волна экскурсионных туристов уменьшится более чем на 95% по сравнению с периодом до эпидемии COVID-19.

"Спрос на въездной туризм в России от организованных групп и индивидуальных туристов с основных въездных рынков, которыми являются страны Европы, Китай, Япония и страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, практически остановился, и с доковидным 2019 годом этот летний сезон вообще сравнивать нельзя", – рассказали в "Интуристе".

О возможном сокращении числа путешественников из-за рубежа сообщают и в Ростуризме. Как уточнила руководитель ведомства Зарина Догузова, несколько лет назад экспорт услуг в туристической сфере приносил РФ свыше 11 миллиардов долларов ежегодно. В этом же году этот показатель может упасть до 2 миллиардов долларов.

Среди причин, по которым может снизиться спрос на поездки в РФ, – курс рубля, COVID-ограничения на въезд, прекращение работы Visa и Mastercard, уход зарубежных магазинов, отсутствие онлайн-визы и прямых рейсов из некоторых государств, уточнили в KMP Group.

В "Академсервисе", в свою очередь, предположили, что в этом году в РФ может быть небольшой объем туристов из стран Ближнего Востока, Южной Кореи, ряда стран Юго-Восточной Азии.

Ранее в АТОР заявили, что Москва заменила туристам РФ поездки в Европу. Так, по данным Ассоциации, спрос на туры в столицу вырос в несколько раз по сравнению с 2021 годом. При этом туристы интересуются как стандартными маршрутами, так и турами с остановками в Москве по пути в Турцию. В "Интуристе" отметили, что на сегодняшний день в городе освободилось много номеров, которые раньше были заняты под квоты для гостей из-за рубежа.