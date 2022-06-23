МИД РФ советует россиянам выбрать для безопасных поездок на Балканы Турцию, Сербию или БиГ

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Российский МИД призывает направляющихся за рубеж граждан РФ осмотрительно выбирать направление для путешествий. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Он подчеркнул, что большинство балканских стран включено российским правительством в перечень недружественных.
"Не видим противопоказаний для посещения стран региона, не вошедших в упомянутый список, – Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины. Конечно, и тут известная осмотрительность не повредит", – сказал дипломат.
Ранее российских туристов предупредили о возможных рисках при планировании путешествий в страны Европы. Основную проблему представляют сложности с расписанием из-за нехватки кадров в аэропортах и авиакомпаниях. В настоящий момент дефицит сотрудников отмечают в аэропортах Мадрида, Барселоны, Берлина и Брюсселя, а также в Париже, Дублине и лондонском Хитроу.
Критическая ситуация сложилась и в аэропорту Схипхол в Амстердаме. На период высокой загрузки – с 7 по 31 июля – там отменяют уже до 100 рейсов в день. Часть вылетов перенесены в Роттердам и Эйндховен. По данным АТОР, усугубляют кризис европейской авиаотрасли возможные забастовки персонала.
В Роспотребнадзоре ранее открыли горячую линию об инфекционных угрозах за рубежом. Граждан попросили перед поездками уточнять санитарно-эпидемиологическую ситуацию в выбранном регионе.
АТОР заявила о росте цен на туры в страны Юго-Восточной Азии и Африки
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