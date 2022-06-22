В АТОР заявили, что Москва заменила туристам РФ поездки в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва заменила некоторым российским туристам поездки в Европу. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, спрос на туры в столицу вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. При этом туристы интересуются как стандартными маршрутами, так и турами с остановками в Москве по пути в Турцию.

В "Интуристе" отметили, что сейчас в столице освободилось много номеров, которые раньше были заняты под квоты для иностранных гостей.

"Москва вошла у нас в ТОП-10 регионов России по внутренним продажам. Заменила ли Москва некоторым туристам поездки в Европу? Однозначно да", – добавили специалисты.

При этом среди популярных маршрутов – "Прогулка по Москве Лайт" с пешеходной обзорной экскурсией и "Навстречу современному искусству" с посещением центра цифрового искусства Artplay Mediа.

В АТОР отметили, что чаще всего туры в Москву покупают семьи с детьми-школьниками, молодые пары, пенсионеры и компании подруг.

Ранее российских туристов предупредили о возможных рисках при планировании путешествий в страны Европы. Основную проблему представляют сложности с расписанием из-за нехватки кадров в аэропортах и авиакомпаниях. В настоящий момент дефицит сотрудников отмечают в аэропортах Мадрида, Барселоны, Берлина и Брюсселя, а также в Париже, Дублине и лондонском Хитроу.

