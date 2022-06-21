В Госдуме посоветовали россиянам не ехать на отдых в Финляндию

Фото: ТАСС/EPA/MAURI RATILAINEN
Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Финляндию, несмотря на открытие границы.
Ранее стало известно, что с 30 июня Финляндия откроет для туристических целей границу с РФ. Соответствующая информация размещена на сайте финского министерства внутренних дел. Таким образом, пребывающим в Финляндию из третьих стран путешественникам больше не потребуются сертификаты о вакцинации или тесты на коронавирус. Также они не будут проходить тестирование на COVID-19 в пунктах пересечения границы.
Несмотря на это, по словам Алексея Черняка, россиянам лучше пока воздержаться от поездок в Финляндию, поскольку не исключено, что может произойти какая-либо внештатная ситуация из-за напряженной политической обстановки.
"Я бы рекомендовал нашим туристам воздержаться от поездок в Финляндию не только потому, что она собралась вступать в НАТО, а вообще из-за политики европейских стран, той дискриминации, которая проводится по отношению к русским, гражданам Российской Федерации", – подчеркнул депутат.
По мнению парламентария, лучше отдать предпочтение внутреннему туризму.
"Страна у нас большая. Красивых исторических, культурных, природных мест неимоверное количество. Каждый сможет на свой кошелек найти и объект размещения, поэтому рекомендую оставаться и отдыхать на территории Российской Федерации", – заключил Алексей Черняк.
Ранее гражданам России посоветовали воздержаться от поездок в Великобританию. В МИД РФ напомнили, что Лондон придерживается крайне недружественного курса по отношению к Москве. На фоне этого россиянам по возможности стоит отказаться от оформления британских виз, чтобы избежать финансовых потерь и других возможных трудностей, указали в ведомстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: