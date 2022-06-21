В Госдуме посоветовали россиянам не ехать на отдых в Финляндию

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Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк в разговоре с Москвой 24 порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Финляндию, несмотря на открытие границы.

Ранее стало известно, что с 30 июня Финляндия откроет для туристических целей границу с РФ. Соответствующая информация размещена на сайте финского министерства внутренних дел. Таким образом, пребывающим в Финляндию из третьих стран путешественникам больше не потребуются сертификаты о вакцинации или тесты на коронавирус. Также они не будут проходить тестирование на COVID-19 в пунктах пересечения границы.

Несмотря на это, по словам Алексея Черняка, россиянам лучше пока воздержаться от поездок в Финляндию, поскольку не исключено, что может произойти какая-либо внештатная ситуация из-за напряженной политической обстановки.

"Я бы рекомендовал нашим туристам воздержаться от поездок в Финляндию не только потому, что она собралась вступать в НАТО, а вообще из-за политики европейских стран, той дискриминации, которая проводится по отношению к русским, гражданам Российской Федерации", – подчеркнул депутат.





Алексей Черняк член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Может произойти любая внештатная ситуация. Ожидать ничего хорошего от них не стоит. Начиная от провокаций, заканчивая всем чем угодно.

По мнению парламентария, лучше отдать предпочтение внутреннему туризму.

"Страна у нас большая. Красивых исторических, культурных, природных мест неимоверное количество. Каждый сможет на свой кошелек найти и объект размещения, поэтому рекомендую оставаться и отдыхать на территории Российской Федерации", – заключил Алексей Черняк.

Ранее гражданам России посоветовали воздержаться от поездок в Великобританию. В МИД РФ напомнили, что Лондон придерживается крайне недружественного курса по отношению к Москве. На фоне этого россиянам по возможности стоит отказаться от оформления британских виз, чтобы избежать финансовых потерь и других возможных трудностей, указали в ведомстве.

