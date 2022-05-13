В МИД РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

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МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Великобританию.

"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан", – говорится на сайте ведомства.

Также российские власти потребовали от Британии разъяснений по поводу проблем при получении виз россиянами. В МИД РФ отметили, что ситуация осложняется обязательной предоплатой консульского сбора безналичным путем, который невозможно оплатить картами Visa или Mastercard российского банка-эмитента на британском веб-сайте в связи с веденными санкциями против России.

Представителям Соединенного Королевство указали на противоречие такого подхода ранее достигнутым договоренностям двух стран по консульским вопросам.

"Заявили также об абсолютной неприемлемости подобного пренебрежительного отношения к россиянам. Соответствующие действия британских чиновников можно охарактеризовать не иначе как политизированное ущемление прав российских граждан", – подчеркнули в МИД.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские граждане подвергаются дискриминации и притеснениям за рубежом. Он отметил, что сотрудники диппредставительств выдворяются из стран, дипломатическая собственность захватывается. Кроме того, прекращается и ограничивается выдача виз россиянам.