Тревел-эксперт рассказала о лучших пляжных курортах России на реках и озерах

Летать за границу в этом сезоне проблематично: долго, с пересадками и дорого. Поэтому сочинские и крымские пляжи ожидаемо будут "трещать по швам". Чтобы не бороться за лежаки, можно изменить морю с пресными водоемами, тем более там есть очень неплохие курорты, где ничуть не хуже, чем на Черноморском побережье.

Байкал

Летом на Байкале красота: горы, скалы, кругом природа и куча растений и животных, которых можно увидеть только там. Пляжи – с красивейшими видами, вода чистая и прозрачная, но практически круглый год холодная, так что сидеть в ней часами не получится. Больше всего гостиниц и в целом получше с благами цивилизации в Слюдянке и Листвянке. Там же можно поймать омуля и закоптить его прямо на берегу. Поправить здоровье обычно едут в Горячинск и Аршан, ну а "маст си" для каждого приезжающего на Байкал туриста – остров Ольхон. По местной легенде, там, в пещере скалы Шаманка, живет дух-хозяин острова, а если повезет, можно застать шаманский слет "тайлаган".

Ладожское озеро

Как и Байкал, оно похоже на море: с одного берега другого не видно. Кататься на лодке лучше всего на юге (каменистые рифы) и с северной стороны (там красивые скалы и куча маленьких островков – на любом из них можно остановиться с палаткой и насладиться тишиной, отсутствием людей и красотой северной природы). Лучшие песчаные пляжи расположены на восточном берегу, а на западе – густой лес и огромные валуны. На всем побережье местные сдают в аренду лодки, яхты и парусники с капитаном и без, возят экскурсии на Валаам, а в лесах полно грибов и ягод (особенно черники ближе к августу).

Телецкое озеро

Вокруг этого алтайского озера – заповедные места, которые внесены в список ЮНЕСКО. Если хочется быть поближе к цивилизации, лучше ехать на северное побережье к поселкам Иогач и Артыбаш. За диким отдыхом без людей в окружении хвойных лесов (но и почти без туристической инфраструктуры) – на юг, где, кстати, расположен самый широкий в регионе песчаный пляж.

Эльтон

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Озеро Эльтон находится в Волгоградской области и считается крупнейшим минерализованным озером в Европе. Искупаться там не получится, так как вода здесь маслянистая, не особо приятная на ощупь и к тому же покрыта коркой из соли. Но зато на берегу полно санаториев, которые используют местные грязи и соли для лечебных процедур. А еще озеро очень красивое: необычный золотисто-розовый цвет водной глади придают водоросли.

Волга: Плес и Завидово

Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

Если говорить о российских реках, то в первую очередь на ум приходит Волга. И неслучайно: на ее берегах немало приятных мест, где можно искупаться и провести время на природе. Лучше всего с туристической инфраструктурой в Плесе и Завидове: здесь дороговато, но и сервис на уровне – экскурсии, хорошие гостиницы, рестораны, ухоженные пляжи. Многие туристы сравнивают Плес с европейскими пляжными курортами и утверждают, что он вполне выдерживает конкуренцию.

Ока: Таруса и Поленово

Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев

Берега Оки в районе Тарусы еще в прошлом веке полюбились художникам и писателям, которые летом отдыхали там на дачах, и эта атмосфера сохранилась по сей день. С туристической инфраструктурой все хорошо: благоустроенные пляжи, множество дач и пансионатов в аренду, экскурсии на теплоходах. Окрестности лучше осматривать именно с воды – там самые живописные пейзажи и самый короткий путь до дома-музея художника Василия Поленова.