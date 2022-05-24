Куда поехать всей семьей в России

Учебный год подошел к концу, а значит, самое время выбирать, куда поехать отдыхать вместе с детьми. Младшее поколение устало от геометрии и неправильных глаголов, старшее – от отчетов и других рабочих дел. Рассказываем о лучших направлениях по России, где взрослые смогут набраться сил на год вперед, а дети – вдохновиться для сочинения "Как я провел лето".



Станица Голубицкая, Азовское море

Азовское море выигрывает у Черного по ряду параметров. Оно самое мелкое в мире, здесь пологий вход в воду, что очень важно на отдыхе с детьми. Пляжи песчаные и ракушечные, чистые, инфраструктура есть, но она не перегружена. Также здесь бюджетные курорты, а жилье представлено преимущественно частным сектором и недорогими гостевыми домами (в среднем от 1 500 рублей в сутки за комнату на двух взрослых и одного ребенка).

Для детей тут есть аквапарки ("Морской риф" и "Олимпия"), океанариум, парк аттракционов и крокодиловая ферма. Взрослые оценят грязевые вулканы и грязелечебницы, а также красивую природу и неплохой выбор ресторанов.

Как добраться: самолетом или поездом до Анапы или Краснодара, оттуда автобусом или на такси до станицы. Также можно доехать на электричке до станции "Темрюк", но оттуда до Голубицкой еще 10 километров.

Белое море

Не самое очевидное направление для летнего путешествия, но любителям активного и познавательного отдыха точно понравится. Ехать туда лучше с группой (они обычно небольшие – до 15 человек). Туры на Карельское побережье считаются самыми подходящими для детей, но учитывайте, что младше семи лет обычно не берут.

Жить предстоит в карельских деревушках, где можно познакомиться с бытом местных жителей и природой. Ребят научат ориентироваться в лесу и узнавать растения, расскажут о местных животных и сводят в собачий питомник. Также в программе экскурсии на водопады, к Северному полярному кругу, в места обитания оленей и к болотам. Обязательно будут морские прогулки на острова, откуда можно увидеть открытое море и следы ледников.

Как добраться: обычно группы отправляются поездом с Ленинградского вокзала, в пути – около суток. Также можно уехать из Санкт-Петербурга (в пути – около 16 часов) и совместить поездку с посещением Северной столицы.

Горный Алтай

Это уникальное место: туристов ждет не только природа невероятной красоты и разнообразия, но и мистические "места силы", археологические памятники и древние легенды. Отдых на Алтае обычно включает в себя множество экскурсий и активное времяпрепровождение. И взрослым, и детям будет интересно увидеть озера и водопады, забраться в пещеры и в ущелье горных духов Че-Чкыш, сходить в поход, а также подняться на одну из вершин (туристов обычно катают на кресельном подъемнике, например на гору Синюха).

Быть в великолепной физической форме для поездки в семейный тур на Алтай не нужно, но стоит учитывать, что проблемы с сердцем или давлением могут помешать длительным походам: в таких ситуациях от них лучше отказаться.

Как добраться: самолетом до Горно-Алтайска и далее на автобусе.

Адыгея

Адыгея привлекательна своей природой, отсутствием толп туристов и большими возможностями для активного отдыха. Самые интересные объекты сосредоточены у поселка Каменномостского: там есть любопытный краеведческий музей, ущелье Мишоко, где сохранились стоянки древних людей, а гвоздь программы – ущелье Руфабго с водопадами. Также здесь можно покататься на джипах и квадроциклах с красивыми видами и сплавиться по реке Белой. Несмотря на то что она горная, на ней есть очень спокойные и пологие участки, с которыми справится даже ребенок.

Как добраться: самолетом или поездом до Майкопа или Краснодара, оттуда автобусом до поселка Каменномостского (из Майкопа – 1,5 часа, из Краснодара – 4 часа).

Владимирская область

Еще одно место, где можно сплавляться по рекам, но поближе к столице. Неподалеку от Мурома (который сам по себе – симпатичный старинный город) течет Теша, впадающая в Оку. Это узкая, извилистая, но очень спокойная река, так что сплавляться по ней разрешается и детям.

Еще одно отличное место для сплавов – Судогда: она чистая и прозрачная, виды – на сосновые леса и поля. Сплав легкий, опыт не требуется, по маршруту будут остановки на купание и отдых на пляже, а при желании можно порыбачить и в сезон набрать в лесу ягод и грибов.

Как добраться: поездом или электричкой до Владимира (с Курского вокзала), в пути – 2,5–3,5 часа, оттуда – на автобусах с тургруппой.