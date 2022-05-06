Роспотребнадзор рассказал, как подготовиться к семейному походу

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Перед семейным походом с ребенком необходимо составить маршрут и посмотреть прогноз погоды. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Эксперты отметили, что при планировании похода с ночевкой стоит уделить особое внимание ночной температуре воздуха, которая не должна быть ниже +15 градусов.

"На время похода необходимо обеспечивать детей кипяченой или бутилированной питьевой водой. У детей обязательно должны быть головные уборы, закрытая обувь и одежда. Для детей в возрасте 7–9 лет рекомендуется проводить однодневные походы, 10–13 лет – одно- и двухдневные походы, с 14 лет – двух- и трехдневные походы", – говорится в сообщении.

При этом школьникам до 11 лет не рекомендовали идти в поход протяженностью больше пяти километров в день, а старшеклассникам – от 8 до 10 километров в день. Кроме того, у младших школьников рюкзак не должен весить больше двух килограммов, а старшие могут взять инвентарь весом до 9 килограммов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рекомендовал при поездке за рубеж брать наличные деньги в разных валютах. Однако эта сумма не должна предполагать оплату жилья и билетов. По его словам, в этом случае человек не окажется в стесненном положении в другой стране.

