Россиянам дали совет насчет планирования отдыха за границей

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что, отправляясь за рубеж, следует брать наличные деньги в разных валютах, сообщает "Лента.ру".

"Самый реальный совет – это взять десять тысяч долларов на человека, включая детей, в валюте и вывезти в наличных", – пояснил эксперт.

Последовав данному совету, человек не окажется в стесненном положении в другой стране. При этом, как подчеркнул Барзыкин, в эту сумму не должны входить билеты и жилье.

Кроме того, специалист порекомендовал хранить деньги в отпуске в наличных. Он пояснил, что кэш принимают везде. При этом в ряде стран есть возможность открыть счет, получить карту и зачислить деньги на нее, чтобы не носить их с собой.

"Но самый эффективный способ точно не попасть в неприятную ситуацию – оставить все в наличных. Хотя это может быть и небезопасно", – отметил вице-президент РСТ.

На сегодняшний день, как уточнил эксперт, выгоднее и менее опасно оплачивать гостиницу через туроператора, а самостоятельно путешествующим необходимо помнить, что вся ответственность за жилье и перелет лежит на них.

"Если раньше базовые туры приобретали здесь, а услуги экскурсионные, допустим, за границей, то сейчас стараются максимально все в рублях оплатить до вылета, и уже за границей не будет нужды тратить валюту", – пояснил Барзыкин.

По его словам, некоторые операторы практикует депонирование. Это предполагает внесение в рублях предоплаты и за рубежом уже выбор услуг по курсу в валюте, а по возвращении – возврат остатка.

Эксперт напомнил, что большинство стран принимают оплату по карте "Мир". Однако перед поездкой следует проверить данную информацию еще раз. Барзыкин объяснил, что бывает так, что государство в целом работает с платежной системой РФ, но определенная гостиница или точка торговли в локации – нет.

"В принципе, десять тысяч долларов на отдых за рубежом, имея в виду, что базовые услуги оплачены, более чем достаточно. Но надо понимать, что в эту сумму входят все виды валют, включая рубли. На всякий случай надо этот момент иметь в виду", – заключил специалист.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали о зарубежных направлениях отдыха для россиян весной, за исключением Турции и Египта. Отмечается, что дешевле всего поехать в ОАЭ или на Шри-Ланку. Недельный отдых на одного обойдется там в 50–55 тысяч рублей. За ними следует Паттайя в Таиланде, где цены стартуют от 64 тысяч рублей.