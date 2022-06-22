В РСТ прокомментировали идею предоставить бесплатные турпутевки участникам спецоперации

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Туристическая индустрия России готова к внедрению предложения предоставить участникам специальной военной операции на Украине бесплатные турпутевки, заявила вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель регионального совета РСТ Ольга Санаева.
"Любая инициатива, направленная на решение каких-то социальных задач, она всегда приемлема для общества. Что касается туриндустрии, то, безусловно, мы готовы всегда", – приводит ее слова RT.
При этом Санаева отметила важность понимания конкретных условий и акцентов для воплощения данной инициативы в жизнь.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой давать всем участникам специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР бесплатные туристические путевки.
По мнению парламентария, турпутевки следует предоставлять на российские курорты или на курорты дружественных и союзных государств.
По словам Милонова, в спецоперации на сегодняшний день принимают участие ВС РФ, волонтеры, представители СМИ, госслужащие. При этом большинству необходим отдых и восстановление. В связи с этим, как пояснил депутат, следует организовать новую санаторно-курортную программу.
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