В РСТ прокомментировали идею предоставить бесплатные турпутевки участникам спецоперации

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Туристическая индустрия России готова к внедрению предложения предоставить участникам специальной военной операции на Украине бесплатные турпутевки, заявила вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель регионального совета РСТ Ольга Санаева.

"Любая инициатива, направленная на решение каких-то социальных задач, она всегда приемлема для общества. Что касается туриндустрии, то, безусловно, мы готовы всегда", – приводит ее слова RT.

При этом Санаева отметила важность понимания конкретных условий и акцентов для воплощения данной инициативы в жизнь.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой давать всем участникам специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР бесплатные туристические путевки.

По мнению парламентария, турпутевки следует предоставлять на российские курорты или на курорты дружественных и союзных государств.

По словам Милонова, в спецоперации на сегодняшний день принимают участие ВС РФ, волонтеры, представители СМИ, госслужащие. При этом большинству необходим отдых и восстановление. В связи с этим, как пояснил депутат, следует организовать новую санаторно-курортную программу.

