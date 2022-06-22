В ГД предложили предоставить всем участникам спецоперации бесплатные турпутевки

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой давать всем участникам специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР бесплатные туристические путевки. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, следует предоставлять всем участникам и их родным бесплатные турпутевки на российские курорты или на курорты дружественных и союзных государств.

По словам Милонова, в спецоперации на сегодняшний день принимают участие ВС РФ, волонтеры, представители СМИ, госслужащие. При этом большинству необходим отдых и восстановление. В связи с этим, как пояснил депутат, следует организовать новую санаторно-курортную программу.

"Прошу вас рассмотреть идею о заблаговременной разработке и создании в нашей стране специализированной санаторно-курортной программы для участников военных действий. Возможная программа могла бы быть нацелена на профилактику последствий участия в боевых действиях, а также на восстановление физического здоровья и сил участников СВО", – отмечается в заявлении.

Ранее депутат направил в кабмин РФ письмо с предложением внедрить специальную универсальную форму для госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда. Он уточнил, что пошив одежды следует возложить на самих служащих или вычесть ее стоимость из их заработной платы.



Милонов подчеркнул, что во времена царя и императоров госслужащие имели отличительную униформу, которая внешне подчеркивала принадлежность к власти и накладывала дополнительную ответственность за честь мундира.

